Ülkemizde uygulanan Biontech ve Sinovac aşısı hakkında her geçen gün araştırmalar sürüyor. Aşı çalışmalarında hız giderek artarken aşı olmak isteyenler ya da olanlar ise "Sinovac aşısı yan etkileri neler? Sinovac aşısı ağrı yapar mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Aynı zamanda aşı sonrası banyo yapılabilir mi, neye dikkat edilmeli gibi bir ana başlık da diğer merak edilenler arasında yerini alırken son gelişmeler bu kapsamda takip ediliyor. Buna göre; Sinovac aşısı yan etkileri neler? Sinovac aşısı ağrı yapar mı? Aşı sonrası dikkat edilmesi gerekenler!