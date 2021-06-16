Sokağa çıkma yasağı saatleri neler, bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Düşen vaka sayısı ve aşılama çalışmalarının hızlanması yasakların ne zaman biteceği sorusunu akıllara getiriyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasak saatleri ve günleri duyurulmuştu. Hafta içi akşam saat 21:00'da başlayan kısıtlama artık 22:00'da başlıyor. Cumartesi yasakları da tamamen kalkarken gözler yeni Kabine Toplantısı kararları ile tüm yasakların kalkacağı o güne çevrildi. Peki Bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte genelge detayları ile hafta içi hafta sonu kısıtlama saatleri
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 22.00-05.00, hafta sonu pazar 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 22:00 sabah 05:00 saatleri arasında uygulanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen koronavirüs genelgesi kapsamında yasakların ikinci bir emre kadar uygulanmaya devam edeceği bilgisi yer almasına rağmen ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.