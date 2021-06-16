Sokağa çıkma yasağı saatleri neler, bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Düşen vaka sayısı ve aşılama çalışmalarının hızlanması yasakların ne zaman biteceği sorusunu akıllara getiriyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yasak saatleri ve günleri duyurulmuştu. Hafta içi akşam saat 21:00'da başlayan kısıtlama artık 22:00'da başlıyor. Cumartesi yasakları da tamamen kalkarken gözler yeni Kabine Toplantısı kararları ile tüm yasakların kalkacağı o güne çevrildi. Peki Bugün ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte genelge detayları ile hafta içi hafta sonu kısıtlama saatleri