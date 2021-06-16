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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:23

: 'deki soygunda flaş gelişme! “Sibel gitti onun yanına gidiyorum” demiş

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! “Sibel gitti onun yanına gidiyorum” demiş

haberi: 'de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından gasp edilen aralarında çıkan arbede de silahlı saldırısı sonucu lüks otomobilinde hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz 3 gaspçının içerisinde 3 milyon lira dolu çantayı alıp kaçtıkları öğrenildi. Koçan'ın eski eşi olan 'ın ise olaydan kısa bir süre sonra Ataşehir'de bir binanın 32. Katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Aydın’ın intihar etmeden hemen önce ablasını arayıp; “Sibel gitti ben de onun gittiği yere gidiyorum” dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

haberleri... 'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre holding çalışanı (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.

Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


SON SÖZÜ: "SİBEL'İN YANINA GİDİYORUM"

Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi.

Eski koca Ataşehir'de bir rezidansın 32. Katından atlayarak intihar etiği öğrenilirken Süleyman Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.

Süleyman Aydın'ın ölmeden hemen önce ablasını arayıp: "Sibel gitti bende onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

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Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! “Sibel gitti onun yanına gidiyorum” demiş
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