Son dakika: Ataşehir'deki soygunda flaş gelişme! “Sibel gitti onun yanına gidiyorum” demiş

Son dakika haberleri... Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak'ta dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre holding çalışanı Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı içinde yaklaşık 3 milyon lira bulunan çanta ile aracına bineceği sırada saldırıya uğradı.
Yanlarına bir araçla yaklaşan silahlı 3 kişi, çantayı almak istedi. Kadının direnmesi üzerine saldırganlar silahlarını ateşledi. Kadını başından vuran saldırganlar para dolu çantayı alarak kaçtı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Gasp Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
SON SÖZÜ: "SİBEL'İN YANINA GİDİYORUM"
Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi.
Eski koca Süleyman Aydın Ataşehir'de bir rezidansın 32. Katından atlayarak intihar etiği öğrenilirken Süleyman Aydın'ın aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.