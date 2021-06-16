Son dakika: Şehir eşkıyasından şaka gibi savunma!

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, müvekkilinin alacağıyla ilgili haciz işlemi için spor salonuna gitti. Burduroğlu'nun salonda görüştüğü personel, telefonla işletme sahibi H.H.A'ya haber verdi. Gelen H.H.A., tabancasını çıkarıp Burduroğlu'nun başına dayadı ve ölümle tehdit etti. Burduroğlu'nu yere yatırıp başını ayağıyla ezen ve tekme atan H.H.A., daha sonra spor salonuna girdi. Dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Olayın görüntüleri büyük tepki çekti. Kaşında açılma meydana gelen avukat Burduroğlu, tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burduroğlu tedavisinin ardından taburcu edildi. Burduroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YUNUS POLİSLERİ GÖZALTINA ALDI

H.H.A. olayda kullandığı silah ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polis Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yunus polisleri şüpheliyi Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren şüpheli H.H.A., "Olay günü spor salonu personelim beni aradı. Kapıyı zorlayarak içeri girmek isteyen birkaç kişi olduğunu söyledi. Ben de hemen spor salonunun önüne geldim. Kapıyı açmaya çalışan çilingiri karşımda görünce sinirlerine hakim olamadım. Gelenlerin avukat ve icra memuru olduklarını bilmiyordum. Silah çektiğimi ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Gözaltındaki H.H.A.'yı meslektaşlarına yapılan saldırıdan dolayı özel ya da CMK avukatlarından kimsenin savunmak istemediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.A., çıkarıldığı mahkemece silahlı tehdit, kamu görevlisini görevinden alıkoyma ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGI VE ADALETE SALDIRI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ettiklerini belirtti. Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de haciz işlemi sırasında saldırıya uğrayan avukata, icra memuruna ve işlem yardımcılarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Gül, "Mesleğini ifa eden avukata saldırıyı, yargı ve adalete saldırı kabul ediyoruz. İzmir Başsavcılığı, aynı hassasiyetle bu zorbalığa karşı gereğini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.