Sulama kanalı yine can aldı

Adana'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan iki arkadaştan birisi kendi imkanlarıyla kurtulurken diğeri boğularak can verdi. Bu yıl kentte boğularak yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

KENDİ İMKANIYLA KURTULDU

Olay merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaş olan Hasan Aksu ve Musa Hacıboncuk, serinlemek için suya girdi. 17 yaşındaki iki genç akıntıya kapılarak kanalda sürüklenmeye başladı. Gençlerden Hasan Aksu, kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken Hacıboncuk suya batarak gözden kayboldu.

3 KM UZAKTA BULUNDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sudan çıkan Hasan Aksu, polis merkezine götürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı. Dalgıç polisler, Musa Hacıboncuk'u suya girdiği yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu. Son 10 yılda boğulan sayısı 261'e yükseldi.