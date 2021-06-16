Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 15 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar (3 gün) yapılan MP TV ile Youtube ortak canlı yayın sonrasında belirlenen kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan MPİ Süper Loto sonuçları bugün yapılacak yeni bir canlı çekilişle açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler biletleriyle büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek 15 Haziran MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorularına cevap arıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 15 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;