Tekirdağ'da koca dehşeti: Eşini ormanda benzinle yaktı! Gülüp 'Öldü' diyerek bıraktı!

"'YANIYORUM' DEDİM. GÜLDÜ, SİGARA İÇTİ"



Aydın olay günü yaşadıklarını ise şöyle ifade etti:

"Gece işten geldim. Çocuklarıma kahvaltı hazırladım, 7 yaşındaki kızım, 'Anne, babam yine o kadını getirdi' dedi. Kavga etmeye başladık, 'Annemlerin yanına gideceğim. Dayanamıyorum artık' dedim. Valizimi hazırladım, annemi aradım. 'Tamam sen gideceksin kafaya koydun, anlaşmalı boşanalım. 'Polisin oraya gidelim, ondan sonra git nereye gideceksen' dedi. Kurtulmak için kabul ettim. Bindim motora. Anladım başka yere götürdüğünü, 'İndir beni' dedim. Ormanlık yola döndü. Kuytu bir yere geldi. 'Seni neden getirdim buraya biliyor musun? Seni öldürmek için getirdim' diyerek, yakamdan tuttu. Bir eliyle boynuma bastırdı, bir eliyle kafama taşla vurdu. Sersemledim. 'Sana ne hediye aldım bak' dedi. Bir litre şişe benzin almış, üzerime döktü. Çakmağı çaktı. Çok bağırdım. 'Yanıyorum' dedim. Güldü, haykırdı; 'Sen nasıl yanıyorsun' dedi. Sigara içti ben yanana kadar. 'Buraya çocukları da getirip çocukları da yakacağım' dedi. Sonra 'Öldü' diyerek bıraktı, gitti. Çocuklarımın da güvende olduğunu hissetmiyordum. Kendi çabalarımla yanan yerleri söndürdüm. Bir, iki saat yürüdüm. Halim kalmamıştı. Asfalt yola kadar yürüdüm. Allah razı olsun insanlar varmış, onlardan yardım istedim."