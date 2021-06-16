Telefon dolandırıcılarını Malatya il Jandarma Komutanlığı yakaladı

Şüpheliler A.S, C.E. ve M.A.'nın suç kayıtları olduğu tespit edilirken, üst ve araç aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Sivas'ın Kangal İlçesi'nde telefon ile dolandırıcılık yapan ve dolandırıcılık olayına karışan A.S., C.E ve M.A. olay yerinden araçla kaçtığı ihbarı üzerine yol araması yapıldı. Alınan ihbarla birlikte aracın Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Sürgü Jandarma Karakolu'na doğru geldiği öğrenildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yol aramasında Malatya il Jandarma Komutanlığı, aracı durdurarak şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden A.S'nin iki suç kaydı olduğunu, C.E.'nin altı suç kaydı bulunduğu ve M.A.'nın bir suç kaydı ve 17 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.