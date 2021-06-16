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Giriş Tarihi: 16.6.2021 19:52

Telefon dolandırıcılarını il Jandarma Komutanlığı yakaladı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Telefon dolandırıcılarını Malatya il Jandarma Komutanlığı yakaladı

il Jandarma Komutanlığı, Sivas’ın Kangal İlçesi’nden Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne doğru araçla kaçan telefon dolandırıcısı şüphelileri Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Sürgü Jandarma Karakolu’nda yol araması esnasında yakaladı.

Şüpheliler A.S, C.E. ve M.A.'nın suç kayıtları olduğu tespit edilirken, üst ve araç aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Sivas'ın Kangal İlçesi'nde telefon ile dolandırıcılık yapan ve dolandırıcılık olayına karışan A.S., C.E ve M.A. olay yerinden araçla kaçtığı ihbarı üzerine yol araması yapıldı. Alınan ihbarla birlikte aracın 'nın Doğanşehir İlçesi Sürgü Jandarma Karakolu'na doğru geldiği öğrenildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yol aramasında Malatya il Jandarma Komutanlığı, aracı durdurarak şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden A.S'nin iki suç kaydı olduğunu, C.E.'nin altı suç kaydı bulunduğu ve M.A.'nın bir suç kaydı ve 17 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.

ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Malatya il Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin üst araması ve araç aramasında suçtan elde edilen bin 725 lira, üç cep telefonu, beş sim kartı, 5 gram Metamfetamin, iki tane uyuşturucu hap ve şeffaf Bong (içme aparatı) ele geçirdi. Yakalanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

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Telefon dolandırıcılarını Malatya il Jandarma Komutanlığı yakaladı
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