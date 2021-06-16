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Giriş Tarihi: 16.6.2021 18:25

TRT’nin Yıldızı hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
TRT’nin Yıldızı hayatını kaybetti

Halk müziğinin önemli isimlerinden TRT halk müziği sanatçısı 83 yaşındaki zatüre teşhisi ile kaldırılarak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik." İfadesi ile kamuoyuna duyruldu.

TRT'nin ünlü ses sanatçılarından 83 yaşındaki önceki gün zatüre teşhisi ile Hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma ünitesinde tedavi altında tutulan Yıldız Ayhan hayatını kaybetti. Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik." ifadesini kullandı. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı.
Hayatını kaybeden TRT sanatçısı Yıldız Ayhan'ın naaşı 17 Haziran Perşembe günü öğle namazına mütakip Zincirlikuyu Mmezarlığından toprağa verileceği kaydedildi.

YILDIZ AYHAN KİMDİR?

Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da doğdu. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Konsere şarkıcı, müzisyen ve besteci Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir.

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TRT’nin Yıldızı hayatını kaybetti
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