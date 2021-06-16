Aşılama sürecinin hız kazandığı ülkemizde her gün milyonlarca insana aşı yapılıyor. Öncelikli grupların büyük bir bölümü aşılanırken, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigorta kaydı bulunan tüm çalışanların aşılanacağını müjdeledi. Bunun üzerine kendilerine henüz aşı hakkı tanımlanmayan üniversite öğrencileri de aşı durumlarını merak etmeye başladı. Üniversite öğrencileri aşı olabilir mi, üniversite öğrencilerine koronavirüs aşısı çıktı mı gibi sorular araştırılırken, Bakan Koca, üniversiteliler için aşı hakkının 13 Eylül'den önce tanımlanacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitime üniversite öğrencilerinin aşılama işlemleri tamamlandıktan sonra geçileceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise üniversitelerin 13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Bunun üzerine üniversite öğrencilerinin 13 Eylül'den önce aşılanacağı belirtildi. Üniversitelerin koronavirüs salgınından olumsuz etkilenmemesi adına akademisyenler ve eğitim çalışanları da aşılandı.