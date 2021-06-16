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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:41

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra hakim önüne çıkan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı , E.K., Y.B., G.B., K.K., K.K., M.K. ve A.K isimli şahısların ilçeye bağlı mahallelerde uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisini aldı. Konuşla ilgili hemen harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri, belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet Cip telefonu, 7 adet sim kartı, 106 gram kuru esrar, 40 gram kenevir tohumu, 30 kök hint keneviri, 6 adet captagon hap, 5 gram UÇ diye tabir edilen uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi İlçe Jandarma'da tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim önüne çıkartılan , E.K., Y.B., G.B., K.K., K.K., M.K. ve A.K isimli şahıslardan E.K., Y.B. ve G.B., isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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