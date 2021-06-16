Yaren leylek yavrularını böyle korudu

Bursa'nın Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla gönülleri feth eden ve her yıl bahar göçünden döner dönmez Balıkçı Adem Yılmaz ile göle balık tutmaya çıkan Yaren Leylek'in yuvası 2 yıldır Karacabey Belediyesi tarafından kurulan kamera ile 7/24 izleniyordu. Canlı yayın ayrıca Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri vatandaşlara tarafından da ücretsiz olarak www.yarenleylek.com ve www.storkyaren.com adreslerinden izlenebiliyor.Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl Yaren Leylek'in yavrularına verici takarak muhtemel göç rotalarını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.