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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Yolları su bastı araçlar suya gömüldü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Yolları su bastı araçlar suya gömüldü

Şiddetli yağmur ve serin hava etkisini sürdürüyor. İstanbul’da dün görülen sağanak yağış, yer yer doluya çevirdi. Yollar suyla doldu, su baskınları yaşandı

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gölete dönen altgeçitlerde mahsur kalanlar oldu. Yağış, başta Eyüpsultan, , Zeytinburnu, Şişli, , Kağıthane, ve Beykoz olmak üzere İstanbul genelini etkiledi. Topkapı Varyant altı su altında kaldı. Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı. 2 sürücü mahsur kaldı. Araçlar suya gömüldü. Esenyurt'ta dolu yağdı. Ataşehir'de bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Keçeci Piri Mahallesi Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde yol çöktü. Su basan Topkapı- Ulubatlı altgeçidinde dakikalarca kurtulmak için çırpınan kediyi, orada çalışma yapan belediye çalışanı Yasin Çılgın son anda kurtardı. Yağış İstanbul'da hafta boyunca sürecek. Sıcaklık 22 ila 25 derece arasında olacak. Kuraklık riski bulunan İzmir'de ise ilkbahar yağışlarıyla birlikte 13 baraj ve gölette doluluk oranları artarak yüzde 54 oldu.

'ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZDÜK' DEMİŞTİ
YAĞIŞ, İstanbul'da altyapı sorunlarını gün yüzüne çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her yağmurda sel basan bir İstanbul devralmıştık. Şimdiye kadar yapılmış en büyük altyapı yatırımlarıyla bütün noktalardaki sorunları tek tek çözdük, çözüyoruz" iddiası da çöktü.

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Yolları su bastı araçlar suya gömüldü
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