Yomra Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda azmettiricinin babası da tutuklandı

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, 11 Haziran'da belediye binasında makam aracından indiği sırada, Halit Aytekin'in (29) silahlı saldırısına uğradı. 7 metreye yakın mesafeden tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, koşarak bölgeden kaçtı. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan Kılıç ve tetiği çeken Halit Aytekin, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aytekin ve Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

Saldırıyı çok yönlü araştıran Emniyet güçleri, azmettiren Tolgahan K'nın babası Ayhan K. hakkında gözaltı kararı çıkardı. Yapılan aramada ikametinde bulunamayan Ayhan K'nın kaçma ihtimalini göz önünde bulunduran polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Ayhan Kılıç'ı Akçaabat ilçesinde bir başkasına ait araç ve kardeşine ait kimlikle kaçmaya çalışırken yakaladı.

Yakalandıktan sonra emniyete getirilen ve ifadesi alınan Ayhan K. işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Ayhan K. hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme ise mevcut delil durumu ve telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtlarını göz önünde bulundurarak Ayhan K'nın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Ayhan K. Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.