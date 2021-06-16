Zerya Kuyumculuk davasında yeni gelişme: BDDK, Savcılığa rapor gönderdi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı piyasadan 300 milyon Türk lirasını aşan vurgun yapan Zerya Kuyumculuk ile başlattığı yeni soruşturma kapsamında, saadet zinciri yöntemiyle Zülküf ve Zülfikar Ortaç kardeşlere 103 kilo altın, 23 milyon 500 bin Türk lirası ve 700 bin ABD doları kaptıran 33 mağdurun ifadelerini almaya başladı.

Yüklü miktarda para kaptırmalarına rağmen bugüne kadar şikâyetçi olmadıkları belirlenen mağdurlar Savcılıkça alınan ifadelerinde, "Sanıklar dükkânı kapatıp kayıplara karışınca bize bazı aracılar vasıtasıyla haber gönderip adliyeye gitmememizi istediler. Kendilerinden şikayetçi olmamızın sonucu değiştirmeyeceğini ve kaptırdığımız paraları geri alamayacağımızı, ancak bir süre bekleyip tüm alacaklarımızı ödeyecekleri taahhüdünde bulundular. Biz de hep bir umutla paramızı kurtarmak için bekleyip şikâyetçi olmadık. Ancak bir yılı aşkın zamandır halen zararımız karşılanmadı, bu nedenle sanıklardan şikâyetçiyiz." dedi.

EK İDDİANAME HAZIRLANACAK

İstanbul, Antalya, Mersin, Diyarbakır ve ilçelerinde yaşayan ve 103 kilo altın, 23 milyon 500 bin Türk lirası ve 700 bin ABD doları kaptıran 33 mağdurun ifadeleri tamamlandıktan sonra 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla birleştirilmek üzere ek iddianame hazırlanacak.

TELEFONDA PARA TRANFERİNE DAİR YAZIŞMALAR ÇIKTI

Vurgunun yaşandığı gün alacaklıların isim listesinin bulunduğu bilgisayar ve hard diskleri kaçırdığı kamera görüntüleriyle tespit edilen ve geçen hafta yakalanıp adli kontrolle serbest bırakılan Cemal Kılıç'ın telefonuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin incelemesi de tamamlandı.

Telefonda Kılıç'ın vurgunu yapan sanıklardan Zülküf Ortaç ile aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye para transferi, EFT ve havale yaptıklarına dair yazışmalar tespit edilerek tutanakla delil olarak yeni soruşturma dosyasına eklendi.

BDDK İSİM LİSTESİNİ SAVCILIĞA GÖNDERDİ

Başsavcılık, şirketle bağı olmadığı gerekçesiyle kısa süre önce tahliye edilen Zülküf Ortaç'ın hesap hareketlerinin incelenmesinde, aslında suç örgütünü bizzat organize eden kişi olduğunu belirledi. Zülküf Ortaç'ın hesap hareketleri incelendiğinde para trafiğini bizzat yürüterek milyonlarca liralık havale ve EFT işlemleriyle mal kaçırdığı tespit edildi. Kuyumculuk işinde aktif rol aldığı yeni soruşturmayla birlikte somut delillerle ortaya çıkarıldı. Genişletilen soruşturma kapsamında, BDDK tarafından Başsavcılığa gönderilen yazıda, Zülfikar Ortaç ile Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi Ceza Dairesinde görevli bir başkan, Antalya, Mersin adliyesinde görevli hakim ve savcılar ile Yargıtay'da Tetkik hakimliği yapan bazı üst düzey yargı mensupları, emniyet görevlileri ve çok sayıda kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu onlarca kişiyle para transferleri, EFT ve havale işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi.

Bu kişilerin T.C kimlik numaralarıyla birlikte isim listeleri savcılığa gönderildi.