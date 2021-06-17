Antalya’da ‘Erkeksen dışarı gel’ cinayeti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşadığı apartmana oğlu ile birlikte gelen Erkan Şahin, aracın park etmeye çalışırken bina önünde bulunan Halil İbrahim Dörtkardeş park etmekte zorlandığı için Erkan Şahin'e laf atması ile tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya Şahin'in yakınları girerek Halli İbrahim Dörtkardeş'i uzaklaştırdı.

ASANSÖRDE YENİDEN KARŞILAŞTILAR

Bu sırada 11. katta oturan annesinin dairesine girip çıkan Halil İbrahim Dörtkardeş asansörden inerken Erkan Şahin ile yeniden karşılaştı. Dörtkardeş, Şahin'e hitaben "Erkeksen dışarı gel" şeklinde konuştu. Yeniden tartışma başlaması üzerine Şahin Dörtkardeş'in arkasından gitti. Bu sırada Dörtkardeş belinden çıkardığı bıçakla Erkan Şahin'i göğüs bölgesinden 4 kez bıçakladı. Ardından olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Şahin'i gören yakınları durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Erkan Şahin'i özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleler rağmen Şahin hayatını kaybetti.

Erkan Şahin'i öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi ve hastaneye zarar verdi. Takviye giden çok sayıda polis, Şahin'in yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

BABASININ EVİNDE YAKALANDI

Korkunç cinayetin ardından polis kaçan Halil İbrahim Dörtkardeş'i yakalamak için operasyon başlattı. Cinayet zanlısı Dörtkardeş, Konyaaltı ilçesinde babasına ait evde suç aleti bıçakla birlikte saklanırken yakalandı. Polis Dörtkardeş'in onlarca suç kaydının olduğunu belirledi. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Halil İbrahim Dörtkardeş çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Erkan Şahin'in cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis burada olayların çıkmaması için geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti. Otopsinin ardından 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi Çağlayan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.