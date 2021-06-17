Arzu Aygün’ün katilinin cezası belli oldu! Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı...

Arzu Aygün'ün cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin kimlik tespiti için anne ve babasından da örnek alınarak DNA testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildi. DNA testi sonucu cesedin Arzu Aygün'e ait olduğu kesinleşti.