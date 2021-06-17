Arzu Aygün’ün katilinin cezası belli oldu! Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı...

Samsun Atakum ilçesindeki eski sevgilisi Arzu Aygün'ü evinden alıp yaklaşık 3 kilometre mesafede silahla öldürüldükten sonra 71 kilometre uzaklıktaki Terme sahiline çuval sarıp atan katil zanlısı Muharrem Coşkun, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'tasarlayarak adam' öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
NE OLMUŞTU?
Atakum ilçesinde 17 Aralık 2020 günü, 2 çocuk annesi Arzu Aygün, eski sevgilisi Muharrem Coşkun ile birlikte Samsun'daki evinden otomobil ile ayrıldı. Kızı, annesi Arzu Aygün'den uzun bir süre haber alamayınca dedesi ile birlikte 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.
Aile ayrıca atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programa katılarak kızlarının izinin sürülmesini istedi. 3 gün süren yayında suçlamaların yöneltildiği Muharrem Coşkun, gözaltına alındı.
Evli olduğu öğrenilen katil zanlısı Coşkun, 42 gün sonra verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Aygün'ün cesedi, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç mevkiinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Arzu Aygün'ün cesedi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin kimlik tespiti için anne ve babasından da örnek alınarak DNA testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletildi. DNA testi sonucu cesedin Arzu Aygün'e ait olduğu kesinleşti.