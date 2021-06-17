Sağlık personellerinin aşılanması ile başlayan koronavirüs aşılama süreci, belirlenen risk gruplarıyla hız kesmeden devam ediyor. Her geçen günle beraber koronavirüs aşısı olan kişi sayısı katbekat artıyor. En son olarak 35 yaş üstü vatandaşların koronavirüs aşı randevusu alma ekranı da aktif oldu. Müjdeyi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ve 35 yaş üzeri vatandaşların aşı randevusu işlemlerinin başladığını belirtti. Bu doğrultuda, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, koronavirüs aşı alma işlemi e-Devlet, e-Nabız, MHRS, ALO 182 ve SMS ile gerçekleştirilebiliyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alma işlemi sırasında Sinovac aşısı ve Biontech aşısından birisinin tercih edilmesi gerekiyor. Edinilen bilgiye göre, bir süredir alınamayan Sinovac aşı randevusu, bugün itibarı ile yeniden aktif oldu. Peki, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır, başvuru nereden yapılır?

İşte, e-Devlet, MHRS, e-Nabız, SMS ve ALO 182 telefonla aşı randevusu alma oluşturma işlemi