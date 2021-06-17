Avukat, eski kayınbiraderi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar beldesinde saat 06.00 sıralarında ailesinin yanına gül toplamak için geldiği belirtilen Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Ali Kaya'ya, evinden çıkarken yanına yaklaşan bir araçtan pompalı tüfekle 3 el ateş açıldı. Göğsünden vurulan Kaya, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan ise aynı araçla kaçtı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah sesleri ve bağırış sesleri üzerine dışarı çıkan aile, evlatları Ali Kaya'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bu sırada Kaya'nın kardeşi, olay yerinden kaçan aracın plakasını almayı başardığı öğrenildi. Kaya ailesi hemen olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ali Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Katil zanlısı H.K.

TUTUKLANDI

Korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri, kaçan aracı kısa sürede yakaladı. Saldırganın ise Ali Kaya'nın boşandığı eşinin ağabeyi H.K. olduğu tespit edildi. Jandarma, H.K'nin olay sırasında üzerinde olan kıyafetleri yakmaya çalıştığını belirledi. H.K'nin yanında, saldırıda kullandığı tespit edilen pompalı tüfek de ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız kardeşinin bir süre önce Ali Kaya ile boşandığı öğrenildi.