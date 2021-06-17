Baba ve oğlu bir hafta arayla kalp krizinden öldü

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Çavuş Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini çiftliçilk yaparak sağlayan Vasfi Bilgin geçtiğimiz hafta evinde aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bilgin ailesini yasa boğan ölümün üzerinden henüz 1 hafta geçmişken, bu kez Bursa'da yaşayan ve özel bir sigorta şirketinin Marmara satış yöneticisi olarak çalışan oğlu Seyhan Bilgin de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası olan Seyhan Bilgin'in ani ölümü eşi ve bilgin ailesini bir kez daha büyük üzüntüye boğdu. Seyhan Bilgin'in cenazesi geçen hafta Manyas'ta toprağa verilen babası Vasfi Bilgin'in yanına defnedildi.