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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:08

Baba ve oğlu bir hafta arayla kalp krizinden öldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Baba ve oğlu bir hafta arayla kalp krizinden öldü

’de çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Bilgin ailesinde bir hafta arayla önce baba sonra da oğlu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

'in ilçesine bağlı kırsal Çavuş Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini çiftliçilk yaparak sağlayan Vasfi Bilgin geçtiğimiz hafta evinde aniden geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bilgin ailesini yasa boğan ölümün üzerinden henüz 1 hafta geçmişken, bu kez 'da yaşayan ve özel bir sigorta şirketinin Marmara satış yöneticisi olarak çalışan oğlu Seyhan Bilgin de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası olan Seyhan Bilgin'in ani ölümü eşi ve bilgin ailesini bir kez daha büyük üzüntüye boğdu. Seyhan Bilgin'in cenazesi geçen hafta Manyas'ta toprağa verilen babası Vasfi Bilgin'in yanına defnedildi.

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Baba ve oğlu bir hafta arayla kalp krizinden öldü
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