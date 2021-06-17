Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de çevre felaketi... Simav Çayı köpürdü
Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:19

'de çevre felaketi... köpürdü

İHA
Balıkesir'de çevre felaketi... Simav Çayı köpürdü

'in ilçesinden geçen köpürdü. Çevre kirliliği bölgedeki duyarlı vatandaş tarafından kaydedilirken, bölge sakinleri yetkilileri göreve çağırdı.

'in ilçesinden geçen 'nda anlık olarak yaşanan kirlilik sebebiyle su beyaz köpükle kaplandı. Su yüzeyinde oluşan köpükleri fark eden bir vatandaş o anları görüntülerken, kirliliğe neyin sebep olduğu ise bulunamadı. Susurluk'taki kum ocağın yanından ilerleyen ve altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme kafalarda soru işareti bıraktı.


Bölge sakinleri yetkilileri göreve davet ederken, suyun incelenmesini talep etti. Su yüzeyinde anlık olarak oluşan ve bir süre sonra kaybolan kirlilik için gözler çevredeki işletmelere çevrilirken, bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de çevre felaketi... Simav Çayı köpürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA