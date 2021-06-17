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Giriş Tarihi: 17.6.2021 16:28 Son Güncelleme: 17.6.2021 16:46

'de suyu siyaha dönen Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı

AA
Balıkesir'de suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı

Kütahya'nın ilçesinden doğarak 'in Kepsut ve ilçelerinden geçen Simav Çayı'ndaki kirlilik dikkat çekiyor.

Geçtiği kentlerde farklı çaylara bağlanarak Karacabey sahilinden suyu Marmara Denizi'ne ulaşan Çayı'nın, 'taki Sultançayır mevkisinde rengi siyaha dönüyor.

Atık su deşarjı nedeniyle siyah renkte aktığı iddia edilen çayda, su yüzeyinde de yer yer beyaz köpük tabakanın hakim olduğu görülüyor.

Aziziye Mahallesi Muhtarı Günaydın Kasım, AA muhabirine, Susurluk Havzası'nın önemli su kaynaklarından Simav Çayı'nın Marmara Denizi'ne ulaştığını söyledi.

Çeşitli atıkların arıtılmadan çaya bırakıldığını savunan Kasım, " Çayın 2 kilometre ilerisinde oturuyoruz, sinek ve kokudan dolayı yazın biz dışarı çıkamıyoruz. Bir ay sonra kahvede evde oturamazsınız. Pencere açamazsınız buranın o kadar pis bir kokusu var." dedi.

Balık tutmak için Çay'a gelen Mustafa Uzun da kirlilikten dolayı suda balıkların azaldığını dile getirdi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki tüm işletmelerde denetleme çalışmalarını sürdürdüğü ve değişik noktalardan numuneler aldığı belirtildi.

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Balıkesir'de suyu siyaha dönen Simav Çayı'nın yüzeyini de beyaz köpükler kapladı
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