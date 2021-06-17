Beyin kanaması geçiren hastane çalışanı kurtarılamadı

Gaziantep'te çalıştığı hastanede görevi başında beyin kanaması geçiren 3 çocuk babası depo görevlisi, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambar depo görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Cuma Budak, geçen hafta görevi sırasında beyin kanaması geçirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine nakledilerek tedavi altına alınan Cuma Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

28 yıldır farklı devlet hastanelerinde çalışan 52 yaşındaki Cuma Budak'ın 3 çocuk babası olduğunu öğrenildi.