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Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:58

Beyin kanaması geçiren hastane çalışanı kurtarılamadı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Beyin kanaması geçiren hastane çalışanı kurtarılamadı

’te görevi başında beyin kanaması geçirerek çalıştığı hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavi edilen 3 çocuk babası depo görevlisi yaşama tutunamadı.

'te çalıştığı hastanede görevi başında beyin kanaması geçiren 3 çocuk babası depo görevlisi, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ambar depo görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Cuma Budak, geçen hafta görevi sırasında beyin kanaması geçirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine nakledilerek tedavi altına alınan Cuma Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

28 yıldır farklı devlet hastanelerinde çalışan 52 yaşındaki Cuma Budak'ın 3 çocuk babası olduğunu öğrenildi.

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Beyin kanaması geçiren hastane çalışanı kurtarılamadı
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