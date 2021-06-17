Koronavirüs aşısı olmak için araştırma yapan vatandaşlar, Biontech kan pıhtılaşması yapar mı ve pıhtı riski var mı gibi sorularla aşıya ilişkin iddiaları araştırıyor. Aşı hakkında araştırma yapan vatandaşlar, Biontech sonrası kan sulandırıcı gerekir mi, pıhtı riskine karşı kan sulandırıcı ilaç almalı mıyım diye merak ediyor. İşte uzman açıklamalarıyla bu soruların cevapları.

BIONTECH KAN PIHTILAŞMASI YAPAR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşısının yan etkileri hakkında yayınladığı yazıda kan pıhtılaşması riskinden söz edilmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde uygulanan hiçbir aşının pıhtı yapma riski yoktur.