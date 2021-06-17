Borcu varsa ödeyelim kabrinde huzuru olsun!

İstanbul'da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenim için ABD'nin New York kentine yerleşen Gülperi Türker (24) evinde ölü bulundu. Türker'in banyo yaparken öldüğü ve arkadaşları tarafından bulunduğu ifade edildi. Gülperi Türker'in babası Dursun Türker, SABAH'a konuştu. Baba Türker, çok üzüntülü olduklarını dile getirerek "Konsolosluğun bize bildirdiğine göre kızım banyoda duş alırken bir baygınlık geçiriyor, yere düşüyor ve kafasını yere çarpıyor" dedi.

YOĞUN HAYAT TEMPOSUNDAN YORGUN DÜŞTÜ

Gülperi'nin oradaki yoğun çalışma temposundan dolayı stres altında olduğunu söyleyen baba Türker, "Öyle büyük bir rahatsızlığı yoktu, çok küçükken bir epilepsi olayı geçirdi ama çok uzun zamandır böyle bir rahatsızlığı da yoktu. Yalnız başına yaşıyordu, öğrenciliğinin yanında aynı zamanda çalışıyordu. Orada elektrikli bisikletler varmış, insanları gezdiriyorlarmış. Daha önce de kasiyerlik yapmıştı. Bir pastane gibi bir yerde de çalışmıştı. Biz hiç yanına gitmedik. 2 seneyi aşkın oradaydı" diye konuştu. İki çocuğu olduğunu ve büyük olan Gülperi'nin çok çalışkan, başarılı, atılgan ve girgin biri ol olduğunu dile getiren Türker, "Üzüntümüz çok büyük, ne söyleyebiliriz ki" dedi.

KABRİNDE RAHAT VE HUZURLU UYUSUN

Konsolosluktan öğrendiklerine göre kızının dizüstü bilgisayar ve telefon gibi kişisel eşyalarına el konulduğunu öğrendiklerini aktaran Türker, "Bunları almak için belli prosedürler varmış, avukat falan tutmak gerekiyormuş. Kızımın alacağı, vereceği var mı bilmek istiyoruz, alacakları önemli değil de, bankalara ya da birilerine borcu varsa ödemek istiyoruz. Kızım bu dünyaya borçlu kalmasın, kabrinde borçlu yatmasın, kızım yattığı yerde rahat ve huzurlu olsun" ifadelerini kullandı.