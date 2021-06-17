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Giriş Tarihi: 17.6.2021 22:52

'da korkunç ! 6 kişi ağır yaralandı

İHA
Bursa'da korkunç kaza! 6 kişi ağır yaralandı

'nın ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi ağır yaralandı. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

'nın ilçesindeki , Adapazarı Yolu Çiçekli mevkiinde akşam 20.30 sıralarında meydana geldi.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, Çiçekli mevkine seyir halinde olan 16 H 9900 plakalı ticari araç iş makinasına çarptı. Hızını kontrol edemeyen 11 SB 269 plakalı otomobil ise ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

6 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iki araçta bulunan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Bursa'da korkunç kaza! 6 kişi ağır yaralandı
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