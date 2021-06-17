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Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:21

Çay bardağı silah sayıldı

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Çay bardağı silah sayıldı

'nde bulunan bir kafede karşılaştığı husumetlisi Orhan E.' yi çay bardağıyla vurarak yaralayan 38 yaşındaki Cavit Y. hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan kafede şüpheli Cavit Y. ile Orhan E.'nin karşılaştıkları anlatıldı. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Orhan E. ile Cavit Y.'nin bir müddet konuştukları aktarıldı. Bir süre sonra şüpheli Cavit Y.'nin masadan aldığı çay bardağıyla Orhan'a vurduğu belirtildi. Alınan raporda yaraların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Cavit Y.

İddianamede şüpheli Cavit Y.hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Çay bardağı silah sayıldı
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