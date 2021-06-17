Çay bardağı silah sayıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ihlamur Caddesi üzerinde bulunan kafede şüpheli Cavit Y. ile Orhan E.'nin karşılaştıkları anlatıldı. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Orhan E. ile Cavit Y.'nin bir müddet konuştukları aktarıldı. Bir süre sonra şüpheli Cavit Y.'nin masadan aldığı çay bardağıyla Orhan'a vurduğu belirtildi. Alınan raporda yaraların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Cavit Y.

İddianamede şüpheli Cavit Y.hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.