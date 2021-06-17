Ceza evinden çıktı bir günde iki soygun yaptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde önceki gece eline aldığı parke taşıyla banka şubesinin çamını kıran 28 yaşındaki İsmail Hakkı A, vezne kasalarına yönelmiş ve kasalara bırakılan tuzak paralarını çalmıştı. Alarmın çalması için Banka yönetimi tarafından özellikle bırakıln 200 TL ile kayıplara karışan soyguncu Emniyetin sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan İsmail Hakkı A'nın, cezaevinden yeni çıktığı ve bankayı soyduğu gün gündüz saatlerinde de Mustafakemalpaşa ilçesinde bir iş yerinden 3 Bin TL çaldığı belirlendi. Nilüferde bir kafeteryada otururken yakalanan ve ilk ifadesi alınan zanlı işlediği suçları itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen İsmail Hakkı A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.