Cinsiyet değiştirmek istedi hayatını kaybetti





Denizli'de cinsiyet değişikliği için asliye hukuk mahkemesinde dava açtığı belirlenen B.Y.'nin sonrasında davayı takipsiz bıraktığından davanın açılmamasına karar verildiği ancak buna rağmen doktor H.Ö.'nün mahkeme kararını görmeden operasyon gerçekleştirdiği belirlendi. Doktor H.Ö. ile birlikte bir anestezi uzmanı doktor, 4 hemşire ve bir anestezi teknikeri hakkında "Taksirle ölüme neden olmak"tan 6 yıla kadar hapis istendi.