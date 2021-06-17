Yok böyle canilik! Çocuğuna ölmesi için zorla sigara içirip ilaç vermiş

Muş'ta 4 yıl önce Turgut Ö, ile imam nikahı kıyarak evlenen Öznur O, kocasının çalışmak için İngiltere'ye gitmesinin ardından Hatay'daki baba ocağına döndü. Oğlu Y.T'nin nüfusunu ise bir başkasının üzerine kaydettiren Öznur Ö, daha sonra Kayseri'nin Talas İlçesi'ne yerleşti.