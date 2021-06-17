Çocuk akademisine ilgi büyüyor

Kırıkkale'nin tarihi ve kültürel alanda güzelliklerini ortaya çıkartmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Oba Köy içerisinde oluşturulan çocuk tarım akademisi, gıda ve hayvan tarımı anlamında önemli katkı sunuyor. Belirli periyotlar halinde bölgeye getirilen çocuklar, burada renkli görüntüler oluştururken biryandan tabiatı, toprak anayı, tohumu, bitkiyi, üretmeyi eğlenerek öğreniyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN

Tarım akademisinde doğayla iç içe bir gün geçiren çocuklar ayrıca fide ve fidan dikerek yarınların yeşil dünyasına katkıda bulunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan Tarım Akademisi, çocukların tarım ve hayvancılıkla buluşmasını, tüketilen gıdanın üretim hikâyesini bilmelerini ve kurulan eğitim-üretim alanlarında eğlenerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

KIŞLIK VE YAZLIK BAHÇE

Akademi bünyesinde bulunan, görsel ve laboratuvar eğitimi sınıfı, ürün işleme atölyesi, 108 m2'lik sera alanı, toprak katmanlarını gösteren horizon çukuru, 1000 m2'lik tarla bitkileri alanı, 1000 m2'lik kışlık ve yazlık bahçe bitkileri yetiştiriciliği tabla alanı, 500 m2'lik çilek bahçesi ve meyve bahçesi ile çocuklara hizmet sunuyor.