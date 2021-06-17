Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınış, abdest alınışı bilgileri ve okunacak dualar, sureler

Bir Cuma gününe daha sağlıklı mutlu ve huzurlu olarak erişmiş olmanın sevinci içindeyiz. Bu güzel ve anlamlı günde kılınacak olan Cuma namazının kılınış bilgilerine tekrar göz gezdirmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgileri ile ilgili tüm detaylar şöyle;