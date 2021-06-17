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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:22

Dikili’de 4,5 milyonluk arsa satılıyor

ERTAN GÜRCANER
Dikili’de 4,5 milyonluk arsa satılıyor

’in Dikili ilçesi Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart yerel seçimlerinde kendinden önceki CHP’li Mustafa Tosun’u belediyeye ait mülkleri talan etmekle suçladı. Ancak kendisi de CHP’li olan Kırgöz, Tosun’un izinden ayrılmadı.

'in ilçelerinden Dikili'nin belediye başkanı olan CHP'li Adil Kırgöz, 31 Mart yerel seçimlerinde partilisi Mustafa Tosun'u belediye mallarını talan etmekle suçladıysa da göreve gelince kendisi de belediye mülklerini bir bir elden çıkardı.

Seçimden bu yana geçen 2,5 yıllık süreçte mülkiyeti belediyeye ait 100'ün üzerinde gayrimenkulü haraç mezat satan Kırgöz şimdi de İslamlar Mahallesi'ndeki 25 arsayı toplam 4 milyon 448 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Arsaların muhammen bedelleri ise 142 bin TL ile 209 bin TL arasındaki değişirken, beklenen satış gerçekleştiğinde belediyenin kasasına 4 milyon 448 bin TL gireceği öğrenildi.

TEPKİ BÜYÜK

Öte yandan Kırgöz'ün satışlara gerekçe olarak geçmiş dönemden gelen borçları gösterdiği öğrenildi. Yaşananlara isyan eden vatandaşlar ise; "Dikili Belediyesinde uzun yıllardır CHP'nin iktidar olduğuna dikkat çekerek; "Başkan geçmiş dönemdeki borçları gerekçe göstererek aynı zamanda kendi partisine mensup eski belediye başkanlarının da ilçeyi nasıl kötü yönettiğini bir nevi kabul etmiş oluyor." açıklamasında bulunuyor.

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Dikili’de 4,5 milyonluk arsa satılıyor
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