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Giriş Tarihi: 17.6.2021 14:11

annelerinin eylemine bir aile katıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor. HDP il binası önünde kurulan çadırda 653 gündür annelerin devam ettirdiği eyleme bir ailenin daha katılımıyla sayı 229’a yükseldi.

'da HDP İl Binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Bugüne kadar 25 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemine ailelerin katılımı da sürüyor. Yemlihan Arul 7 yıl önce 'un Bulanık ilçesinde kaçırılan kardeşi Mustafa Arul için eyleme katıldı.

2014 yılı içerisinde Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen bir eğlence etkinliğine minibüs ile gittiğini, ancak geri dönmediğini belirten Yemlihan Arul, "Benim kardeşinin okur-yazar olmadığı gibi, akıl sağlığı da tam değildi. Kandırılmaya müsait biriydi. Bu sebeple terör örgütü örgüt mensuplarınca kandırıldı. Kardeşim Mustafa'dan o günden sonra da bir daha haber alamadık. Kayıp başvurusunda bulunduk bir sonuca ulaşamadık. Terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürülen kardeşimi geri getirmek için eyleme katıldım. Kardeşimi alana kadar bu eylemi sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır annelerinin eylemine bir aile katıldı
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