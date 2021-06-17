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Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:17 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:17

Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı? , son durum ne?

Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırı var mı, son durum ne?

Kademeli normalleşme sürecinde düğünlerdeki yemek ve ikram yasakları ile ilgili detaylar merak konusu oluyor. Haziran ayı normalleşme takvimine göre düğün, kına, nikah törenlerinin belli şartlarla düzenlenmesine izin verilmişti. Kovid 19 yasakları kapsamında Nikah törenleri ile düğünlerin 1 Haziran tarihinde başlamasının ardından, kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Bu bilgiler ışığında Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı? ? İşte genelge detayları ile

Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yaz aylarında düğün telaşı içinde olan vatandaşlar düğünlerde yemek ve ikram gibi yasakların kalkmasını bekliyordu. Koronavirüs önlemleri kapsamında düğün, nikah, kına, nişan gibi organizasyonlarla ilgili alınan son karara göre davetlilere yiyecek-içecek ikramı serbest bırakıldı. Bu kapsamda; Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı? ? sorusu yanıt buldu. İşte detaylar…

DÜĞÜNLERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.

Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.

DÜĞÜNLERDE YEMEK VE İKRAM YASAĞI KALKTI MI?

Çiftleri ve işletme sahiplerini yakından ilgilendiren düğünlerde yemek ikramı yasağı kalktı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

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Düğünlerde yemek ve ikram yasağı kalktı mı? Düğünlerde kişi sınırı var mı, son durum ne?
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