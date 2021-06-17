Duygu Delen’in erkek arkadaşı tahliye edildi

Gazıantep'te eski erkek arkadaşının 4. kattaki evinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen davasının sanığı Mehmet Kaplan
"ev hapsi" şartıyla tahliye etti. Gaziantep
'te, 13 Ağustos 2020'de 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Kaplan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın dün görülen 4'üncü duruşmasında Kaplan, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Mahkeme heyeti, ayrıca dosyanın Adli Tıp Üst Kurulu
'na gönderilerek, "Maktulün atlayıp atlamadığı, başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediği" hususlarında rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi. Duruşmada ünlü adli tıp uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar
, olayın intihar veya cinayet olduğunun belirlenebilmesi için Duygu Delen'e psikolojik otopsi yapılmasını önermişti.