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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Duygu Delen’in erkek arkadaşı tahliye edildi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Duygu Delen’in erkek arkadaşı tahliye edildi
Gazıantep'te eski erkek arkadaşının 4. kattaki evinden düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen davasının sanığı "ev hapsi" şartıyla tahliye etti. 'te, 13 Ağustos 2020'de 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Kaplan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın dün görülen 4'üncü duruşmasında Kaplan, ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Mahkeme heyeti, ayrıca dosyanın 'na gönderilerek, "Maktulün atlayıp atlamadığı, başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediği" hususlarında rapor düzenlenmesinin istenmesine karar verdi. Duruşmada ünlü adli tıp uzmanı Prof. Dr. , olayın intihar veya cinayet olduğunun belirlenebilmesi için Duygu Delen'e psikolojik otopsi yapılmasını önermişti.
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Duygu Delen’in erkek arkadaşı tahliye edildi
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