Emekli öğretmenin 70 yıllık arşivinde 4 bin kitap vardı, bağışladı!

84 yaşındaki emekli öğretmen Nuri Aslan, 70 yıllık arşivinde bulunan 4 bin kitabı Eyüpsultan Belediyesi'ne bağışladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nuri Aslan'ın bu bağışından dolayı teşekkürlerini sundu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin kütüphaneleri kitap bağışı kabul ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sosyal medya hesabından belediyeye kitap bağışı yapıldığını duyurdu. Köken, 84 yaşındaki emekli öğretmen Nuri Aslan'ın 4 bin kitabını belediyeye bağışladığını açıkladı. Köken, Nuri Aslan'ın kitaplarla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "70 yıllık arşivini bizlerle paylaşan Nuri Amca'ya teşekkürler" ifadelerini kullandı.