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Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:43

Emekli öğretmenin 70 yıllık arşivinde 4 bin kitap vardı, bağışladı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Emekli öğretmenin 70 yıllık arşivinde 4 bin kitap vardı, bağışladı!

84 yaşındaki emekli öğretmen , 70 yıllık arşivinde bulunan 4 bin kitabı Belediyesi’ne bağışladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nuri Aslan’ın bu bağışından dolayı teşekkürlerini sundu

84 yaşındaki emekli öğretmen , 70 yıllık arşivinde bulunan 4 bin kitabı Belediyesi'ne bağışladı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nuri Aslan'ın bu bağışından dolayı teşekkürlerini sundu.

Eyüpsultan Belediyesi'nin kütüphaneleri kitap bağışı kabul ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sosyal medya hesabından belediyeye kitap bağışı yapıldığını duyurdu. Köken, 84 yaşındaki emekli öğretmen Nuri Aslan'ın 4 bin kitabını belediyeye bağışladığını açıkladı. Köken, Nuri Aslan'ın kitaplarla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak, "70 yıllık arşivini bizlerle paylaşan Nuri Amca'ya teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Emekli öğretmenin 70 yıllık arşivinde 4 bin kitap vardı, bağışladı!
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