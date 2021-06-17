‘Eşimi neden gezmeye götürdün’ cinayeti

Manisa
'da, komşusu Kader Oktay
'ın (52), eşi Yeter Akkor (49) ile Uşak
'ın Eşme
ilçesine gezmeye gittiğini öğrenen çiftçi Mehmet Bey Akkor (56) öfkeden deliye döndü. Oktay'ı vuran koca, aynı silahla intihar etti. Çiftçi Mehmet Bey Akkor, eşini bir süre önce kaybeden ve bekâr olan komşusu Kader Oktay'ın yanına gitti. Karısı Yeter Akkor'u alarak Uşak'ın Eşme ilçesine gezmeye giden Oktay'a öfkelenen Mehmet Bey Akkor, Oktay'la tartışmaya başladı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Akkor, av tüfeğiyle Oktay'ı göğsünden ve bacağından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Oktay, olay yerinde hayatını kaybederken, Akkor bu kez tüfeği kendisine doğrultup ateşledi. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Bey Akkor da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.