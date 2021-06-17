Eşiyle barışmak için gitti bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Atalay Doğan, iki aydır ayrı olduğu ve kendisinden boşanmak isteyen iki çocuğunun annesi eşi Bircan Doğan ile konuşup barışmak için eşinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Lisesine gitti. Burada konuşmaya başlayan çiftin arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen Atalay doğan, yanında getirdiği bıçağı çıkararak Bircan Doğan'ı boğazından ve karnından yaraladı. Okuldaki öğretmenleri ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan Bircan Doğan yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçakla kendisine de zarar vermeye çalışan öfkeli koca ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN...

İnegöl Devlet hastanesinde tedavi altına alınan ağır yaralı Bircan Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.