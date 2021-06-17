Estetik ameliyat kabusa döndü! Soluğu savcılıkta aldı

Ankara'da muhasebecilik yapan İpek K., memleketi Konya'da göğüs ve burun estetiği ameliyatı için özel hastanede çalışan doktor Mehtap K. ile 17 bin 500 liraya anlaştı. Göğüs estetiği ameliyatını 8 Mayıs 2020'de olan İpek K.'nin her iki göğsüne silikon meme protezi takıldı, aynı gün burun estetiği ameliyatı da yapıldı. İpek K., ilk ameliyattan sonra vücut ölçülerine göre daha büyük olduğunu fark ettiği göğüslerini taşımakta zorlanması ve ağrı oluşması üzerine yeniden aynı doktora başvurdu. İkinci ameliyatı için 2 bin TL daha veren İpek K., ağrılarının daha da artması ve göğüslerinde şekil bozuklukları meydana gelmesi üzerine üçüncü kez ameliyat oldu. Üçüncü ameliyatın ardından göğüslerindeki şekil bozukluğu iyice artan, derin dikiş ve kesi izleri oluşan İpek K., avukatı Nuran Özdemir aracılığıyla doktor için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Mehtap K. hakkında, 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.