Halil İbrahim Ceyhan kimdir, kaç yaşında? Emanet dizisinin Yaman'ı Halil İbrahim Ceyhan nereli, dizileri neler?

Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandıran Halil İbrahim Ceyhan hayatı merak ediliyor. Kanal 7 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan dizide rol alan oyuncunun müzik alanında da çalışmalar yaptığı biliniyor. Halil İbrahim Ceyhan almış olduğu oyunculuk eğitimleri sonrasında Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Emanet dizisinde ilk dizi deneyimine yaşamıştır. Peki Halil İbrahim Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Ceyhan hayatı!
1986 yılında İstanbul'da doğan Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinde Yaman karakterini canlandırıyor. 2007 yılında katıldığı Best model of Turkey yarışmasında iyi bir derece yapan Halil İbrahim Ceyhan daha sonra müzik alanında çalışmalara başlamıştır.
2009 yılında kendine ait YouTube müzik kanalında yayınladığı şarkılar ile sosyal medyada iyice ünlenmiş olan Halil İbrahim Ceyhan almış olduğu oyunculuk eğitimleri sonrasında Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Emanet dizisinde ilk dizi deneyimine yaşamıştır. Emanet dizisinde Yaman karakteri ile izlediğimiz Halil İbrahim Ceyhan daha önce herhangi bir dizide oynamadı.
Emanet (Yaman, TV Dizisi 2020)
Hemen Döneriz (Sinema Filmi 2019)