İstanbul’da 147 suçtan aranan suç makinesi yakalandı

Ekipler, çok sayıda iş yeri ve sokak üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 147 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 840 lira para cezası bulunan şüphelinin izine Kağıthane'de ulaştı.

F.A., 8 Haziran günü polis tarafından Kağıthane'de sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. A., hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.