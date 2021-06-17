İstanbullular aşıya koştu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında virüse karşı en etkili yöntem olan aşıda tüm sigortalı çalışanların öncelikli hale getirilmesi ve aşı yaş sınırının 35'e düşürülmesi sonrasında İstanbullular aşı yaptırmaya koştu. Gündüz hastanelerde yaşanan aşı yaptırma yoğunluğu birçok hastanede gece de devam etti.





VATANDAŞLAR AŞIYA AKIN ETTİ

Gece saatlerinde aşı yaptırmak için Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın eden vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Uzun kuyruğa rağmen aşı yaptırma sırasının oldukça hızlı ilerlediği görüldü. Vatandaşların aşı yaptırmak için akın ettiği bir diğer hastane de Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Hastanenin aşı servisinde alınan önlemler dahilinde hızlı şekilde vatandaşlar aşılarını yaptırdı.



1.5 MİLYONUNCU DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük yapılan aşıyla ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında 1.5 milyonuncu doz aşının, 24 saatin dolmasına 2 saat kala Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapıldığını söyledi. Bakan Koca, dün ise 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığı bilgisini paylaştı.