İYİ Parti’de izinsiz üye kaydı kavgası sürüyor

İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Korkmaz, izinsiz üye işlemlerinin bilgisayar kaynaklı bir hata olduğunu ileri sürdü. Korkmaz yaptığı açıklamada, "Bize gelen onay mesajını arkadaşımın incelemesinden kaçmış ve 25 kişi yanlışlıkla onaylanmıştır. Bu 25 kişi içerisinde malum zata ait arkadaşları ve ailesinden de bir kaç kişi var" dedi.

11 ay ilçe başkanlığı yapan Osman Dinçer, 16 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından, 'Bazı nedenlerden dolayı bulunmuş olduğum Kulu İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan istifa ediyorum' açıklaması yapmıştı. Eşi, çocukları ve 400'e yakın eski partililerin haberleri olmadan yeniden partiye üye yapıldıklarını tespit eden Dinçer, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İLÇE BAŞKANI: 'BİLGİSAYAR KAYNAKLI BİR HATA'

İYİ Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, izinsiz yapıldığı ileri sürülen üye kaydı işlemlerinin bilgisayar kaynaklı bir hata olduğunu söyledi. Korkmaz, "Adını dahi anmak istemediğim İYİ Parti eski ilçe başkanı olan malum zatın yalan ve iftiralarına hepimiz şahit olduk. Değil bu zat ve ailesini bilerek üye kayıt etmek, bunların İYİ Partinin önünden dahi geçmesi bizleri rahatsız eder. Konuştuklarından sadece bir tanesi doğru ki buda bilgisayar kaynaklı bir hatadır. Bize gelen onay mesajını arkadaşımın incelemesinden kaçmış ve 25 kişi yanlışlıkla onaylanmıştır. Bu 25 kişi içerisinde malum zata ait arkadaşları ve ailesinden de bir kaç kişi var. Bu malum zat kim ki Meral Akşener'in politikalarına ters düştüğü için istifa etsin. Bu malum zatın ne öyle bir bilgisi, nede öyle bir kapasitesi var" açıklamalarında bulundu.

Mehmet Hanifi Korkmaz, Osman Dinçer hakkında hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını da ifade etti.