Kalpazanlardan inanılmaz sahte para vurgunu! Dev bankayı bile dolandırdılar

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BANKASINI DOLANDIRDILAR

Türkiye'nin önde bankalarından biri kalpazanların yeni kurbanı oldu. Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki bankasının şubesine gelen Mehmet D.(35) gişe de işlem yapan görevliye, 'arkadaşımın hesabına dolar yatıracağım' dedi. Banka görevlisi, Mehmet D.'den aldığı 50'lik 400 doları para sayma makinasına koyarak sahne olup olmadığını kontrol etti. Dolarların herhangi bir şekilde para sayma makinasına takılmaması üzerine banka görevlisi, Mehmet D.'nin İzmir'deki arkadaşı Osman D.'nin hesabına dolarları aktardı. Mehmet D. para sayma makinasının eski sürüm olduğunu çözerek aracında bulunan sahte 29 bin 450 doları alıp tekrar bankaya giriş yaptı. Aynı işlemi tekrarlatan Mehmet D., arkadaşı Osman D.'nin hesabına toplam 29 bin 850 dolar yatırmayı başardı. Osman D. hesabında bulunan doları 255 bin 700 Türk lirasına çevirerek çekti.