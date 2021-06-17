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Giriş Tarihi: 17.6.2021 20:42

'de son 24 saatte 28 yeni vaka tespit edildi

İHA
KKTC'de son 24 saatte 28 yeni vaka tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () salgınında 27'si yerel olmak üzere 28 yeni vaka tespit edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Sağlık Bakanı Ünal Üstel, KKTC'deki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

27 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 9 bin 640 olduğunu duyurarak, 27'si yerel olmak üzere toplam 28 yeni vakanın tespit edildiğini ve 26 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Bakan Üstel, vakalardan 1'inin havayolu ile ülkeye geldiğini ve gözetim altında olduğunu kaydetti.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

KKTC'de toplam vaka sayısı 7 bin 695'e ulaşırken, salgının başından bu yana Kovid-19 nedeni ile 34 kişi hayatını kaybetti. Bakan Üstel, vakalardan 4'ünün başkent Lefkoşa, 16'sının Girne, 3'ünün Gazimağusa ve 4'ünün İskele Bölgesi'nde tespit edildiğini bildirdi.

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KKTC'de son 24 saatte 28 yeni vaka tespit edildi
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