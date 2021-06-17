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Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:10

Kumar makinelerine müzik kutusu kamuflajı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kumar makinelerine müzik kutusu kamuflajı

polisi kumar oynatılan iş yerlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin ele geçirdiği 13 kumar makinesinin şarj ve müzik kutusu görünümünde olması görenleri hayrete düşürdü

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı kahvehane ve iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 12 Haziran gecesi, 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 13 kumar makinesi ile içerisindeki tamamı madeni 12 bin lira para ele geçirildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kumar makinelerinden bazılarının cep telefonu şarj ünitesi ve müzik kutusu görünümlü olduğu, özel bir işlemin ardından kumar makinesine dönüştüğü saptandı. İş yeri sahibi 14 kişiye adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye de kumar oynamaktan 18 bin 500 TL para cezası uygulandı.

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Kumar makinelerine müzik kutusu kamuflajı
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