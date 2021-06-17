Kurban kesmeyi düşünenler, tatilde şehir dışına çıkmayı planlayanlar, bayram hazırlıklarına şimdiden girişenler, Kurban Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek diye araştırıyor. Kurban pazarlarının kurulması ve kurbanlık fiyatlarının belli olması da bayramı bekleyenleri heyecanlandırıyor. İşte Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hangi tarihlerde gerçekleşecek sorularının yanıtı ve 2021 Kurban Bayramı tarihi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dini günler Hicri takvime göre belirlendiği için her yıl 11 gün geri gelmektedir. Bu sebeple bu yıl Kurban Bayramı temmuz ayının üçüncü haftası gerçekleşecek. Kurban Bayramı Arefesi 19 Temmuz Salı günü gerçekleşecek. Bayram 20 Temmuz Salı günü başlayıp 4 gün sürecek.