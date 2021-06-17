Yurt içi piyasaların yeniden şekil alacağı Merkez Bankası faiz kararı için gözler Haziran ayında düzenlenecek olan Para Politikası Toplantısına çevrildi. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık ettiği kritik toplantı sonrası açıklanan faiz kararı dolar kuru, altın fiyatları açısından da piyasaya yön verecek olması nedeni ile büyük önem taşıyor. 2021 yılının Haziran faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısında ele alındı. Bu kapsamda; Merkez Bankası faiz kararı son dakika duyuruldu! 2021 Haziran ayı PPK toplantısında Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?
Haziran 2021 faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararı belli oldu. İşte Merkez Bankası faiz kararı açıklaması ile tüm detaylar…
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale #faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı
Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Haziran ayı için alınan kritik faiz kararı saat 14:00 itibari ile ilan edildi.
TCMB, beklentilere paralel politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı.
Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla beraber, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır.
Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır. Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır.
Gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Bununla birlikte, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir.
Son dönemde ithalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurlarının yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.
TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021'de açıklandı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentilerinin, politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu söyledi.
Karar metninde önceki kararda olduğu gibi global risklere atıfta bulunulabileceğini aktaran Mert, "İçeride ise derinleşen maliyet baskılarından ve henüz belirgin bir yavaşlamaya dönüşmemiş aktivite performansından bahsedilerek enflasyon üzerinde daha kaygılı bir duruş sergilenebilir. Nitekim büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla kapanma tedbirleri nisan-mayıs verilerinde geçici bir zayıflık yaratmışa benziyor." şeklinde konuştu.
Mayıs ortasından itibaren normalleşmeyle birlikte iç talep göstergelerinin haziran başında hala güçlü seyrettiğini, bunun da maliyet unsurları ve belirsizliğin iyice arttığı bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki riskleri yukarı yönde tuttuğunu belirten Mert, "Dolayısıyla mayıs ayı PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir." dedi.
"Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor"
TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.
TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.