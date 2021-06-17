Merkez Bankası Toplantısı ile faiz kararı ne zaman açıklanacak? 17 Haziran 2021 PPK Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı!

Yurt içi piyasaların yeniden şekil alacağı Merkez Bankası faiz kararı için gözler Haziran ayında düzenlenecek olan Para Politikası Toplantısına çevrildi. Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık edeceği kritik toplantı sonrası açıklanacak olan faiz kararı dolar kuru, altın fiyatları açısından da piyasaya yön verecek olması nedeni ile büyük önem taşıyor. 2021 yılının Haziran faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısında ele alınacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Haziran 2021 PPK TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte Merkez Bankası faiz toplantı tarihi!
Her ay faiz kararı verdiği Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının Merkez Bankası tarihi belli oldu. Türkiye ekonomisi için Haziran ayında çok önemli kararların alınacağı Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Haziran 2021 toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından başkanlık edilecek olan Para Politikası Kurulu toplantısı 17 Haziran 2021 tarihi olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Haziran ayı için alınan kritik faiz kararı saat 14:00 itibari ile ilan edilecek.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021'de açıklandı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından beklentilerinin, politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu söyledi.
Karar metninde önceki kararda olduğu gibi global risklere atıfta bulunulabileceğini aktaran Mert, "İçeride ise derinleşen maliyet baskılarından ve henüz belirgin bir yavaşlamaya dönüşmemiş aktivite performansından bahsedilerek enflasyon üzerinde daha kaygılı bir duruş sergilenebilir. Nitekim büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla kapanma tedbirleri nisan-mayıs verilerinde geçici bir zayıflık yaratmışa benziyor." şeklinde konuştu.
Mayıs ortasından itibaren normalleşmeyle birlikte iç talep göstergelerinin haziran başında hala güçlü seyrettiğini, bunun da maliyet unsurları ve belirsizliğin iyice arttığı bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki riskleri yukarı yönde tuttuğunu belirten Mert, "Dolayısıyla mayıs ayı PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir." dedi.
"Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor"
TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.
TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.